Турция обновила правила въезда. Что меняется для украинцев

Въезжать на территорию страны можно при соблюдении одного из четырех условий. Фото: pixabay.com

Турция изменила карантинные требования для украинских туристов. С сегодняшнего дня при въезде в страну путешественникам вновь необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19.

Въезжать на территорию страны можно при соблюдении одного из четырех условий, сообщили в офисе по вопросам культуры и туризма посольства Турции.

При себе необходимо иметь один из документов:

- свидетельство о полной Covid-вакцинации, которую завершили не позднее чем за 14 дней до приезда в страну;

- справка, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев;

- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 ч. до приезда;

- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 ч. до приезда.

При этом транзитным пассажирам и лицам, которые могут гарантировать немедленный выезд из Турции, необязательно предоставлять эти документы.

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Из-за ухудшения Covid-ситуации Танзания с 4 мая изменила правила въезда для туристов. Обязательным стал отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 ч. до прибытия в страну. За 24 ч. до приезда туристы должны будут также заполнить онлайн-форму.