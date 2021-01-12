Турция назвала дату начала туристического сезона

Турция планирует начать туристический сезон в апреле. Фото: pexels.com

В апреле 2021-го Турция планирует начать туристический сезон.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна ожидает прибытия около 25 млн иностранцев, передает Тurizmguncel.

Он надеется, что кампания по вакцинации от Covid-19 достигнет уровня, который позволит европейцам больше путешествовать.

"Мы хотим начать туристический сезон этого года в апреле. Вакцинация от коронавируса поможет стимулировать туризм и привлечет 25 миллионов иностранных туристов в 2021 году", - заявил министр.

Министр надеется, что весной ситуация с заболеваемостью в Турции улучшится. В 2021-м в Турции ожидают туристов из Германии, Украины, Нидерландов, Великобритании и России.

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В Министерстве культуры и туризма надеются компенсировать убытки от пандемии. В прошлом году Турцию посетили на 68% иностранных туристов меньше, чем ожидалось.

К туристическому сезону осталось недолго. Именно поэтому с его приближением страны все больше начнут открывать границы для украинцев, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.