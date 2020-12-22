"Трусы Навального отстирали, а как обстоит дело с собственными?" - в России люди начали выходить на одиночные пикеты с нижним бельем

Российского режисера задержали во время одиночного пикета с трусами в руках. Фото: @navalny

Российский режиссер Виталий Манский у здания ФСБ в Москве вышел на одиночный пикет в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробностями поделился сам Навальный в Twitter.

В руках режиссер держал трусы. Этот элемент одежды стал реакцией-символом на опубликованный разговор Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ФСБ отреагировали на звонок Навального участнику своего отравления

Режиссёр Виталий Манский задержан у здания ФСБ. В руках он держал такой плакат... ну то есть не плакат.. но понятно о чем pic.twitter.com/S0doBLDTGS — Alexey Navalny (@navalny) December 22, 2020

Режиссер Виталий Манский задержан на Лубянке. Его ведут в Мещанское ОВД. Опубликовано Askold Kurov Вторник, 22 декабря 2020 г.

Полицейские спросили, зачем он вынес нижнее белье.

"Чтобы чистые были", - ответил Манский и его сразу задержали.

Со вчерашнего дня начались одиночные пикеты в разных городах России. Одну активистку задержали с плакатом "Путин боится Навального". У другого протестующего был плакат с надписью "Трусы Навального отстирали, а как обстоит дело с собственными?".

Меня задержали. Куда ведут, не говорят. Надеюсь, хоть там расскажут, где трусы @navalny спрятаны. pic.twitter.com/tHQWNecwog — Лев Гяммер (@HammerOfFreedom) December 21, 2020

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за несколько часов до публикации расследования о своем отравлении, позвонил сотруднику группы ФСБ Константину Кудрявцеву. Во время разговора тот фактически подтвердил, что политика намеревались убить.