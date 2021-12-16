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четверг, 16 декабря 2021 18:41

Треть украинцев хотя бы раз за последние четыре года ездила за границу

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Треть украинцев хотя бы раз за последние четыре года ездила за границу
Пограничник на украинско-венгерской границе / Getty Images

Около 34% украинцев пересекали украинскую границу хотя бы раз в последние четыре года, с 2017 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Фонда Демократические инициативы" вместе с "Киевским международным институтом социологии", проведенного для аналитического центра "Европа без барьеров".

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Чаще пересекали границу жители западного региона страны – 41%. Жители центра, юга и востока примерно одинаково – 30-34%.

Молодые украинцы гораздо чаще ездят за границу, чем старшие. Среди самой молодой возрастной группы, 18-29 лет, 46% за последние четыре года ездили заграницу. Среди старейшей, более 70 лет, всего 13%.

Среди наименее материально обеспеченной группы, только 17% ездили за границу. Среди наиболее богатых 52% выезжали за пределы страны.

Зачастую украинцы, среди тех, кто был заграницей, летали - 52%.

40% из тех, кто ездил за границу, пересекали наземную границу с Польшей. 17% ездили в Россию. Еще 13% – в Венгрию. Наземные границы с другими государствами пересекали менее 10% украинцев. Лишь 3% пересекали линию разграничения с оккупированными частями ОРДЛО или админграницы с аннексированным Крымом.

Украинцы, пересекавшие границу, чаще всего вспоминают очереди и долгое ожидание как проблему, с которой сталкивались - 63%. Еще треть говорят о физическом дискомфорте из-за нехватки инфраструктуры - недоступности туалетов, укрытия от солнца и дождя. 32% проблем при пересечении упоминают сложную бюрократическую процедуру. 22% говорили о засоренности и неприятном виде зданий. 27% не сталкивались ни с одной из перечисленных проблем.

Опрос провел Фонд "Деминициативы" и КМИС с 22 октября по 12 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Исследования провели по заказу организации "Европа без барьеров" во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опросили 2003 чел., старше 18 лет.

С полуночи 15 декабря ужесточились ограничения на въезд в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины.

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Дата
16
декабря

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