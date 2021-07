Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю

Для сотрудничества с союзниками НАТО в Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma.

Об этом 8 июля сообщила пресс-служба шестого флота ВМС в Twitter.

"USNS Yuma начал транзит в Черное море в северном направлении для сотрудничества с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead USNS Yuma имеет корпуса длиной 103 м и шириной 28,5 м. На борту судна может находиться 312 военных.

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw