Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю

USNS Yuma начал двигаться в направлении Черного моря. Фото: U.S. Naval Forces

Для сотрудничества с союзниками НАТО в Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma.

Об этом 8 июля сообщила пресс-служба шестого флота ВМС в Twitter.

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"USNS Yuma начал транзит в Черное море в северном направлении для сотрудничества с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead USNS Yuma имеет корпуса длиной 103 м и шириной 28,5 м. На борту судна может находиться 312 военных.

В Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях происходят многонациональные учения Sea Breeze-2021. Они начались в понедельник, 28 июня. Основная их цель, чтобы украинские военные отработали совместные действия с коллегами из НАТО.