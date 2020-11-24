Трамп заявил о готовности передать власть

Трамп готовится передать власть. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Управления общих служб США о начале процесса передачи дел Джо Байдену.

Президент отметил, что будет продолжать "бороться в судах" над признанием выборов президента сфальсифицированными, сообщают американские СМИ.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи с GSA за ее устойчивую верность и лояльность нашей стране. Она подвергалась харассменту, угрозам и унижениям - и я больше не хочу видеть это по отношению к ней, ее семьи и сотрудников GSA. Наша борьба в судах продолжается и я уверен, что наша битва будет выиграна. Несмотря на это, в интересах нашей страны, я рекомендовал Эмили и ее команде сделать все необходимое для соблюдения протоколов. Своей команде я сказал то же самое", - заявил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден назвал кандидатов на ключевые должности в своей администрации

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден - он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. В Дональда Трампа - 232 голоса.