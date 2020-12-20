Трамп выступил против усиления карантина по примеру Великобритании

Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса по примеру Великобритании. Фото: flickr.com

Действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса по примеру Великобритании.

"Мы не хотим жестких ограничительных мер. Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы! ", - написал он в субботу на своей странице в Twitter, прикрепив ссылку на материал BBC об усилении в Великобритании ограничительных мер к не существовавшего ранее четвертого уровня.

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Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии из-за резкого роста случаев коронавируса.