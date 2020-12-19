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Трамп усомнился в причастности РФ к кибератаке на США

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Трамп усомнился в причастности РФ к кибератаке на США
Президент США заявил, что его проинформировали о ситуации, и выразил уверенность, что она под контролем. Фото: flickr.com

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает переоцененной серьезность и влияние кибератаки на американские правительственные ведомства и отрицает причастность к ней России.

Об этом он заявил 19 декабря в Twitter: "Кибератака гораздо больше в фейковых медиа, чем в реальности".

Президент США заявил, что его проинформировали о ситуации, и выразил уверенность, что она под контролем.

"Россия, Россия, Россия - это главная мелодия, когда что-то случается, потому что жалкий мейнстрим, преимущественно по финансовым соображениям, смертельно боятся обсудить вероятность, что это может быть Китай (а может быть!)", - добавил он.

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Заявление главы Белого дома прозвучало после того, как госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к кибератакам на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

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