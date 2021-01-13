Трамп раскритиковал попытку объявить ему импичмент

Трамп высказался о возможном импичменте. Фото: Reuters

Ныне действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал инициированное Демократической партией рассмотрение в Конгрессе резолюции об объявлении ему импичмента.

Трамп назвал эти планы демократов "абсолютно смехотворными" и "опасными" для страны, цитирует dpa.

Американский президент расценил этот замысел как "продолжение крупнейшего в истории политики охоты на ведьм". В то же время Трамп предупредил, что планы демократов добиться его импичмента могут спровоцировать "невероятный гнев", хотя и отметил, что он "не хочет насилия".

Говоря о своей речи к своим сторонникам, предшествовавшей их штурму Капитолия, Трамп заявил, что его слова были "абсолютно уместными".

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Напомним, 11 января демократы инициировали в Палате представителей Конгресса США рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, несмотря на то, что срок его полномочий истекает 20 января этого года. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу, в частности, в том, что в произнесенной речи он подстрекал своих сторонников штурмовать Капитолий. Это - уже вторая попытка Демпартии добиться импичмента Трампа.