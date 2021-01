Трамп провоцирует сторонников выходить на протесты против власти Байдена

Во вторник, 5 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вышли на протест против власти Джо Байдена. Они не могут смириться с поражением Трампа.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Недовольные граждане собираются на митинг в Вашингтоне, несмотря на призывы чиновников прекратить протесты.

"Город готовится к потенциально жестоким акциям протеста, которые провоцирует сам президент Трамп", - говорится в сообщении.

Трамп пообещал выступить с речью на одном из митингов в среду, 6 января. На протест собираются прийти около 30 тыс. американцев.

"Они не будут стоять за кражу убедительной победы на выборах", - написал Трамп в Twitter.

Washington is being inundated with people who don't want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won't take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!