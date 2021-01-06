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среда, 06 января 2021 15:42

Трамп провоцирует сторонников выходить на протесты против власти Байдена

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Трамп провоцирует сторонников выходить на протесты против власти Байдена
Поклонники Трампа устраивают протесты. Фото: Reuters

Во вторник, 5 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вышли на протест против власти Джо Байдена. Они не могут смириться с поражением Трампа.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Недовольные граждане собираются на митинг в Вашингтоне, несмотря на призывы чиновников прекратить протесты.

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"Город готовится к потенциально жестоким акциям протеста, которые провоцирует сам президент Трамп", - говорится в сообщении.

Трамп пообещал выступить с речью на одном из митингов в среду, 6 января. На протест собираются прийти около 30 тыс. американцев.

"Они не будут стоять за кражу убедительной победы на выборах", - написал Трамп в Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп признал свое поражение на выборах 3 ноября 2020-го, однако не публично. Он хочет привлекать к себе внимание скандальными заявлениями.

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