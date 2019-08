Трамп предупредил о мощном урагане, который надвигается на США

Ураган Дориан, который накроет американский штат Флорида, может стать одним из сильнейших в истории США.

Непогода придет в регион в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

"Кажется, ураган Дориан ударит по Флориде в воскресенье поздно вечером. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте указаниям властей штата и федеральных властей. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из самых сильных" - говорится в сообщении.

Как отмечается, накануне губернатор Флориды ввел в штате режим ЧС в связи с приближением непогоды.

По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, Дориан сформировался в Атлантическом океане к востоку от Барбадоса, в пятницу усилится до третьей категории. Скорость ветра в пределах атмосферного явления сейчас составляет около 38 м/с. Ураган находится примерно в 240 км к северо-западу от города Сан-Хуан, столице Пуэрто-Рико, и движется по направлению к Флориде со скоростью около 5,8 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Буковине выпал град размером с куриное яйцо

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!