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четверг, 26 ноября 2020 04:14

Трамп помиловал своего экс-советника

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Трамп помиловал своего экс-советника
Майкла Флинна помиловали. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Для него большая честь заявить о помиловании Флинна, Трамп сообщил в Twitter.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.

Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

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Майкл Флинн - бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа. Занимал эту должность в 2017 году, был вынужден уйти в отставку с поста советника президента в связи с противозаконными контактами с послом России Сергеем Кисляком.

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