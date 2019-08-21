Трамп передумал ехать в Данию, потому что ему отказали в покупке Гренландии

Трамп не поедет в Данию. Фото с открытых источников.

Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную за две недели, на другой раз", - написал Трамп в Twitter .

Трамп добавил, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" как для Соединенных Штатов, так и для Дании.

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"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду перепланировки где в будущем".

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии в Дании. Он отметил, что вопрос о возможности приобретения Гренландии не является первоочередным.