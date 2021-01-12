В ФБР предупредили о подготовке вооруженных протестов. Фото: dw.com

Действующий президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия, который будет действовать в период с 11 до 24 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Глава государства "приказал Федеральной помощи дополнить усилия округа в реагировании на чрезвычайные условия, возникшие в результате 59-й инаугурации президента".

"Постановление президента уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать усилия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

FEMA, в частности, уполномоченно обнаруживать и предоставлять по своему усмотрению оборудования и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации.

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Ранее в ФБР предупредили, что в столицах всех 50 штатов США и непосредственно в Капитолии от 16 до 20 января готовятся вооруженные акции протеста.