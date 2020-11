Трамп не может простить Байдену победу на выборах

Президент США Дональд Трамп, который согласился начать передачу дел новоизбранному главе государства Джо Байдену, сообщил о продолжении борьбы за пересмотр результатов выборов.

Об этом Трамп сделал отдельный пост в Twitter.

По словам президента, состоявщиеся выборы стали наиболее коррумпированными в американской политической истории.

Трамп заявил, что он и его команда не оставят это дело и будут бороться до конца.

"Какое отношение имеет разрешение GSA на предыдущую работу с демократами к продолжению наших различных дел о том, что будет признано наиболее коррумпированными выборами в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед. Никогда не уступим фальшивым бюллетеням ", - написал Трамп.

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & "Dominion".