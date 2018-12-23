Трамп назвал имя нового главы Пентагона

И.о. главы Пентагона станет Патрик Шанахан. Фото: cnas.org

Исполняющим обязанности главы Пентагона станет Патрик Шанахан.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

"Рад сообщить, что наш очень талантливый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 станет исполняющим обязанности министра обороны", - написал он.

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Бывший глава военного ведомства Джеймс Маттис ушел в отставку в результате разногласий с президентом.

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Маттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.