Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Исполняющим обязанности главы Пентагона станет Патрик Шанахан.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.
"Рад сообщить, что наш очень талантливый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 станет исполняющим обязанности министра обороны", - написал он.
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Бывший глава военного ведомства Джеймс Маттис ушел в отставку в результате разногласий с президентом.
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Маттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.
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