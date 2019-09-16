Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти

Трамп позволил открыть стратегические запасы нефти. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп санкционировал доступ к стратегическим запасам нефти в связи с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые могут спровоцировать скачок цен на "черное золото".

Американский президент пояснил, что дал разрешение на выделение нефти из стратегического резерва для стабилизации рынка, если это понадобится, передает Reuters.

Трамп заверил, что США готовы выделить нефть в количестве, достаточном для сохранения обеспеченности рынков ею.

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13 сентября беспилотники со взрывчаткой атаковали ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии. В результате атаки загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Saudi Aramco.