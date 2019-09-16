Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 486
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 756
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2196
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1134
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2844
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2871
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
8
5
6
5
7
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии
Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии
&quot;Я убил твою дочь&quot; - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Проміняла кар&#039;єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Видео
Все видео
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4644
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30852
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 360
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 04:12

Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти

  Комментировать
Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти
Трамп позволил открыть стратегические запасы нефти. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп санкционировал доступ к стратегическим запасам нефти в связи с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые могут спровоцировать скачок цен на "черное золото".

Американский президент пояснил, что дал разрешение на выделение нефти из стратегического резерва для стабилизации рынка, если это понадобится, передает Reuters.

Трамп заверил, что США готовы выделить нефть в количестве, достаточном для сохранения обеспеченности рынков ею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США выделят Украине 390 млн на военную помощь

13 сентября беспилотники со взрывчаткой атаковали ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии. В результате атаки загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Saudi Aramco.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 108507
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 89882
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32734
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 25074
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 23571
Мир
Лидер КНДР пригласил Трампа в Пхеньян
Лидер КНДР пригласил Трампа в Пхеньян
Протестующие в Гонконге жгли китайские флаги и пели "Боже, храни королеву"
Протестующие в Гонконге жгли китайские флаги и пели "Боже, храни королеву" Просмотров: 396
Папа Римский приветствовал освобождение украинцев
Папа Римский приветствовал освобождение украинцев Просмотров: 108
Сноуден пытается бежать из России
Сноуден пытается бежать из России Просмотров: 2142
После атаки дронов производство нефти в Саудовской Аравии сократилось в два раза
После атаки дронов производство нефти в Саудовской Аравии сократилось в два раза Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 941
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua