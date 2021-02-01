Трамп еле нашел новых адвокатов за неделю до процесса импичмента

Трамп нанял новых адвокатов. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп нашел 2 адвокатов, которые будут защищать его в процессе импичмента.

Об этом сообщило издание Reuters.

Новыми адвокатами станут Дэвид Шон и Брюс Кастор. Других деталей о защите Трампа пока неизвестно.

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Новости о новых адвокатах Трампа начали распространяться, когда вся команда защиты политика отказалась участвовать в процессе импичмента за неделю до его начала. Слушание должно состояться 8 февраля.

45-й президент США Дональд Трамп открыл в штате Флорида офис, который "в интересах Соединенных Штатов будет продвигать" порядок его бывшей администрации с помощью пропаганды и общественного активизма.