Топор, лед, запрещенная символика: белорусские коммунальщики вышли на борьбу с бело-красно-белым флагом

Бело-красно-белый флаг оказался подо льдом. Фото: ТАСС

Работники минского зеленстроя пытались достать из-под льда бело-красно-белый флаг, который является символом протестного движения в Беларуси.

Об этом рассказали в ТСН.

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Больше часа коммунальщики рубили лед топором, но безрезультатно. Как знамя попало в пруд неизвестно.

Работу прекратили только, когда прохожие начали звонить чрезвычайникам. Коммунальщики были на замерзшем пруду без снаряжения.

Протестное знамя осталось подо льдом.

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимом героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.