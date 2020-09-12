Тихановская поддержала завтрашние массовые акции

Завтра в Беларуси пройдут митинги. Фото: facebook.com/strana888

Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста.

На завтра в Беларуси объявили проведения Марша героев в поддержку арестованных оппозиционеров. Обращение опубликовали в Telegram.

Тихановская заявила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.

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"Я знаю, что в воскресенье планируется Марш героев в 14.00 в Минске и регионах. И я поддерживаю всех, кто планирует туда прийти. Мы продолжаем борьбу за свободу и вместе. Живе Беларусь", - заявила Тихановська.

Светлана Тихановская опровергла слухи о расколе в оппозиции Беларуси. Об этом сообщила во время трансляции в YouTube.