Тихановская объявила глобальный пикет солидарности с Беларусью

Тихановская объявила 29 мая днем солидарности. Фото: tsikhanouskaya

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала, что в субботу, 29 мая, по всему миру пройдет глобальный пикет солидарности с Беларусью. В нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора.

Об этом говорится в Telegram оппозиционерки.

"Мы объявили 29 мая - дату задержания мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского - днем ​​солидарности. В этот день по всему миру пройдет глобальный пикет солидарности с Беларусью - в нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора. Но главное - чтобы в этот день белорусы внутри страны поддержали друг друга всеми возможными способами: уличными акциями, символами, письмами политзаключенным", - говорится в сообщении.

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Ранее Тихановская объявила Международную конференцию о новых выборах в Беларуси, которая запланирована на 1-2 июня. В ней примут участие ее спецпредставитель по выборам Александр Шлык, глава народного антикризисного управления Павел Латушко, член президиума координационного совета Ольга Ковалькова и другие представители демократических сил и гражданского общества. Также в ней принимают участие представители Европарламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, конгресса США, ЦИК разных стран. Также оппозиция пригласила и "представителей режима".

29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был арестован ее муж и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников. Впоследствии его обвинили в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса. Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, которые проходят по одному уголовному делу, политическими заключенными.