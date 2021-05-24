Тигрица загрызла смотрителя зоопарка

Пулаш Кармакар имел 35 лет, когда погиб от зубов восьмилетней тигрицы Чиппи / Тwitter ArunForests

В Индии королевская бенгальская тигрица убила смотрителя зоопарка после того, как ворота, которые ведут к ее клетке, случайно оставили открытыми. 35-летний Пулаш Кармакар погиб во вторник, 18 мая, войдя в вольер восьмилетней Чиппи, чтобы почистить ее ставок с водой.

Полиция начала расследование гибели по причине халатности в зоопарке города Итанагар. Восьмилетняя тигрица по имени Чиппи живет в зоопарке с 2013 года. Об этом пишет Daily Star.

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Министр окружающей среды и лесного хозяйства штата Аруначал-Прадеш Мама Натунг подтвердил инцидент.

"Посетил зоопарк, чтобы разобраться в трагедии. Правительство должным образом компенсирует семье погибшего непоправимый вред. Молимся за душу покойного", - написал Натунг в Twitter.

Началось расследование с участием судебно-медицинских экспертов, которые осмотрели тело погибшего. Полиция не обнаружила ничего подозрительного, и, судя по предварительного расследования, это был случай смерти из причин халатности.

Между тем, в конце апреля сибирский тигр, весом около 100 кг, напал на авто с женщиной в Китае. После чего прыгнул на другого человека, который был не в авто. Животное бросилось в небольшом китайском селе к автомобилю, разбив окно, однако не нанесла вреда водителю и другому человеку.