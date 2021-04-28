Тигр набросился на машину и разбил окно

Тигр бросается на машину женщины, но она вовремя уехала / Newsflash

Сибирский тигр, весом около 100 кг, напал на машину с женщиной в Китае. После чего прыгнул на другого человека, который был не в авто.

Тигр бросился в небольшом китайском селе к автомобилю, разбив окно, однако не нанес вреда водителю. Об этом пишет Mirror.

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Затем видно, как тигр мчится к другой женщине, проходящей мимо, бросает ее на землю и бежит дальше. Ей чудом удалось убежать целой и невредимой.

По данным Центра "Амурский тигр", зверь случайно забрел в село Турий Рог в Китае. Местное информагентство Life сообщает, что местные взялись прогнать амурского тигра из своих ферм.

На место происшествия приехал эксперт, поймал хищника. Животное проходит медицинский осмотр. Если подтвердят, что она здорова, ее выпустят обратно в дикую природу. В центре посоветовали местным никогда не пытаться контролировать дикого тигра, держаться подальше и вызвать специалиста.

Амурские тигры находятся под угрозой исчезновения. Это самый большой из подразновидностей тигра. В дикой природе их осталось около 3900 особей. Они живут на границе России и Китая на Дальнем Востоке.