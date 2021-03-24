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среда, 24 марта 2021 13:57

Tesla начали продавать за биткоины

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Компания Tesla Inc, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, начала принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто и продукцию.

Компания не будет конвертировать полученную криптовалюту. Об этом Маск сообщил в Twitter.

Такая возможность доступна только в США. Маск уточнил, что оплата биткоинами в других странах станет доступна не позднее конца 2021 года. На сайте компании уже добавили новый способ оплаты и разместили ответы на актуальные вопросы. Некоторые пользователи в Twitter уже поделились скриншотами покупки авто за биткоины.

Автор: twitter.com/WILLINGonABell
 

На фоне сообщения Маска курс биткоина снова вырос. Он составляет $56,2 тыс.

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Активный рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla инвестировала почти $1,5 млрд в биткоины. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в $41 950 и 2 дня подряд била исторические рекорды.

Маск также может создать собственную криптовалюту - Marscoin.

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