Tesla начали продавать за биткоины

Компания Tesla Inc, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, начала принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто и продукцию.
Компания не будет конвертировать полученную криптовалюту. Об этом Маск сообщил в Twitter.
Такая возможность доступна только в США. Маск уточнил, что оплата биткоинами в других странах станет доступна не позднее конца 2021 года. На сайте компании уже добавили новый способ оплаты и разместили ответы на актуальные вопросы. Некоторые пользователи в Twitter уже поделились скриншотами покупки авто за биткоины.
На фоне сообщения Маска курс биткоина снова вырос. Он составляет $56,2 тыс.
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Активный рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla инвестировала почти $1,5 млрд в биткоины. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в $41 950 и 2 дня подряд била исторические рекорды.
Маск также может создать собственную криптовалюту - Marscoin.
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