Теряют работу и идут рыбачить в джунгли, где их убивают тигры

Мужчины готовятся к выходу в джунгли / СУБХАДЖИТ НАСКАР

В Индии, в дельте Сундербана, в последние годы более 3 тыс. женщин потеряли мужей в результате нападения тигров. Поэтому их называют "тигровыми вдовами".

Дельта Сундербана - крупнейший мангровый лес в мире. Он тянется между Бангладеш на востоке и Индией на западе. Там частые циклоны и наводнения. С годами вылов рыбы в пресноводных реках и ручьях региона сократился из-за загрязнения воды и повышения уровня моря. Об этом пишет Vice.

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"Местные жители, преимущественно рыбаки и фермеры, рискуют, заходя глубже в лес, на территорию тигров, чтобы добыть пищу, то есть ловить рыбу, крабов и собирать мед. 3 тысячи тигровых вдов - умеренная оценка. Там есть несколько сел, где в каждом 2-м доме есть тигровая вдова", - говорит президент Ассоциации рыболовных обществ Южной Бенгалии Прадип Чаттерджи.

Одна поездка в джунгли может принести фермеру до 270 грн в пересчете. А за день рабочего на ферме часто платят только 84 грн.

В большинстве фермеров нет разрешений работать в джунглях - около 15 тыс. мужчин имеют разрешения, но вчетверо больше ходят в лес незаконно. Такие жители не требуют компенсаций за смерть родного, ибо боятся суда. Они даже боятся сообщать о смерти.

Мангровые леса - один из крупнейших ареалов обитания бенгальских тигров, находящихся под угрозой исчезновения. Они встречаются только на Индийском субконтиненте. С повышением уровня воды и проникновением человека в джунгли растут встречи с тиграми, что приводит к сокращению популяции животных.

2020 год был особенно строгий. По словам местных жителей, с апреля погибли не менее 60 мужчин. Причина в том, что группы мужчин вернулись в регион из крупных городов, где потеряли работу. Поэтому, чтобы прокормить семьи, идут в джунгли. Правительство дает денежную компенсацию за смерть в случаях, когда люди не заходили в запретные зоны и работали легально.