Террористы жестоко убили десятки крестьян

По словам свидетелей, некоторые погибшие были застрелен, в других было перерезано горло. Фото из открытых источников

На северо-востоке Нигерии в результате жестокого нападения погибли десятки человек. Об этом сообщил гуманитарный координатор ООН в Нигерии Эдвард Каллон.

Сначала в сообщении координатора ООН речь шла о менее 110 погибших, однако впоследствии число жертв было скорректировано на "десятки гражданских", пишет DW. По данным представителя ООН, нападение, совершенное накануне в поселке Кошобе и соседних общинах в штате Борно, совершили вооруженные боевики, передвигавшиеся на мотоциклах.

Во время нападения они убивали мужчин и женщин, которые в это время на рисовых полях собирали урожай. Также сообщается о многих раненых, несколько женщин были похищены. По словам свидетелей, некоторые погибшие были застрелен, в других было перерезано горло.

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В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но известно, что наиболее активно в районах центральной и северной Нигерии действуют боевики исламистской террористической группировки "Боко Харам".

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на северо-востоке Нигерии и в прилегающих странах вследствие действий исламистов за последние десять лет беженцами стали около 2,4 миллиона человек.

В Кабуле в результате нападения на частную школу погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 50 - получили ранения. Подавляющее большинство погибших - молодые люди в возрасте от 15 до 26 лет.