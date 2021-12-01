Территорию Польши обстреляли из Беларуси

Территорию Польши обстреляли из пневматического оружия.
С территории Беларуси стреляли по фонарям вдоль линии границы, сообщает РАР.
Минобороны Польши утром 1 декабря опубликовало заявление об обстреле.
"Вблизи Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, обстреляли", - говорится в сообщении.
Фонари повреждены.
"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы", - сказал министр обороны Мариуш Блащак.
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В министерство вызвали военного атташе Беларуси для объяснений.
Около 10 тыс. иностранцев планируют нелегально пробраться через границу Польши. В Польше сообщили, что лагерей мигрантов у границы сейчас нет. Но иностранцев на грузовиках перевозит белорусская сторона.
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