Территорию Польши обстреляли из Беларуси

Из Беларуси обстреляли фонари на границе. Фото: Reuters

Территорию Польши обстреляли из пневматического оружия.

С территории Беларуси стреляли по фонарям вдоль линии границы, сообщает РАР.

Минобороны Польши утром 1 декабря опубликовало заявление об обстреле.

"Вблизи Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, обстреляли", - говорится в сообщении.

Фонари повреждены.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы", - сказал министр обороны Мариуш Блащак.

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В министерство вызвали военного атташе Беларуси для объяснений.

Около 10 тыс. иностранцев планируют нелегально пробраться через границу Польши. В Польше сообщили, что лагерей мигрантов у границы сейчас нет. Но иностранцев на грузовиках перевозит белорусская сторона.