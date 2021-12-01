Территорию Польши обстреляли из Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 576
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 108
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 567
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 297
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1296
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3645
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3690
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5580
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 14805
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3951
Фото
Все фото
8
38
9
13
6
В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
Папа со Спайдерменом, синие псы и полет коровы: Reuters отобрали причудливые фото года
Папа со Спайдерменом, синие псы и полет коровы: Reuters отобрали причудливые фото года
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Белом доме установили рождественскую елку
В Белом доме установили рождественскую елку
Видео
Все видео
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1710
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2493
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 864
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3843
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3852
Колонка
30 ноября 2021
Просмотров: 594
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
среда, 01 декабря 2021 14:59

Территорию Польши обстреляли из Беларуси

  Комментировать
Территорию Польши обстреляли из Беларуси
Из Беларуси обстреляли фонари на границе. Фото: Reuters

Территорию Польши обстреляли из пневматического оружия.

С территории Беларуси стреляли по фонарям вдоль линии границы, сообщает РАР.

Минобороны Польши утром 1 декабря опубликовало заявление об обстреле.

"Вблизи Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, обстреляли", - говорится в сообщении.
Фонари повреждены.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы", - сказал министр обороны Мариуш Блащак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в Беларуси помогали беженцам нелегально попасть в Польшу

В министерство вызвали военного атташе Беларуси для объяснений.

Около 10 тыс. иностранцев планируют нелегально пробраться через границу Польши. В Польше сообщили, что лагерей мигрантов у границы сейчас нет. Но иностранцев на грузовиках перевозит белорусская сторона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Территорию Польши обстреляли из Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 25146
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 12438
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 11746
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 9009
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
5
 Просмотров: 5697
Мир
Путин требует гарантий, что Украина не станет членом НАТО
Путин требует гарантий, что Украина не станет членом НАТО Просмотров: 630
Российские войска на границе: Украина просит у НАТО новые санкции
Российские войска на границе: Украина просит у НАТО новые санкции Просмотров: 117
МИД России ответил Эрдогану об участии Турции на Донбассе
МИД России ответил Эрдогану об участии Турции на Донбассе Просмотров: 594
Евросоюз дал "зеленый свет" новым санкциям против Лукашенко
Евросоюз дал "зеленый свет" новым санкциям против Лукашенко Просмотров: 243
В Чехии задержали приближенного к Лукашенко спортивного функционера - СМИ
В Чехии задержали приближенного к Лукашенко спортивного функционера - СМИ Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
3
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
Голосов: 2841
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть