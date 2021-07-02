Терапевт продавал справки о прививках за €100

В России вакцинировано менее 12% населения Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В России с начала недели фиксируют самое высокое количество умерших от коронавируса с начала пандемии. В четверг умерли 679 человек. 112 из них в Москве и 101 в Санкт-Петербурге.

В Москве возбуждено 44 уголовных дела против врачей за подделку документации. Выдавали фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус и сертификаты о вакцинации.

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"Коллега продавал справки о прививках, - рассказывает Gazeta.ua терапевт из Москвы Роман Дибров. - Говорят, брал от 100 евро. Пойман на том, что людям с положительным анализом выдал справку, что они здоровы. Это стоило от 500 евро. Обидно, потому что мы видим, что происходит - переполненные больницы, забитые реанимации. Я уговаривал людей вакцинироваться, но статистика так себе. А у него показатели были в три раза выше. Вакцины выливал. Увольнения не боится. Через несколько месяцев восстановится через суд ".

28 июня от коронавируса в России умерли 652 человека. До этого максимум фиксировали 24 декабря в прошлом году - 635 человек. По официальным данным, с начала пандемии в стране было 134,5 тыс. смертей от недуга. По неофициальным - втрое больше. В стране усилили карантин из-за распространения штамма коронавируса Delta.