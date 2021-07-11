Тапочками по лицу: на популярном курорте в России подрались отдыхающие

В Анапе отдыхающие подрались за шезлонг. ФОТО: скриншот с видео

На популярном курорте Анапа Краснодарского края в России отдыхающие подрались за место на пляже. Об этом сообщает ресурс Ateo Breaking в Telegram.

Две компании не смогли поделить шезлонги. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Одна из женщин начала бить резиновыми тапочками по лицу другую, и в ответ та бросалась камнями. Чтобы успокоить отдыхающих, пришлось вызывать полицейских.

В комментариях подписчики удивляются, почему сражались за шезлонг, если вокруг видно много свободных мест.

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В ночь на 27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании произошла перестрелка, в результате которой четыре человека погибли, двое получили ранения. Причиной стал конфликт между двумя семьями, владельцами гостиниц, через границы участков пляжа, где они устанавливали шезлонги для своих туристов.