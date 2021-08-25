Талибы казнят людей вне суда и вербуют в организации детей - ООН

ООН сообщила печальную статистику по талибам в Афганистане. Фото: Reuters

ООН получила достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека боевиками движения "Талибан" в Афганистане.

"В частности, речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана, ограничения прав женщин, включая право на свободное передвижение и право девушек на посещение школ. Проводится вербовки детей-солдат и подавляют мирные акции протеста", - заявила верховный комиссар ООН во время специальной сессии Совета по правам человека.

В стране прежде всего существуют "серьезные риски для женщин, журналистов и нового поколения ведущих деятелей гражданского общества".

"Я настоятельно призываю "Талибан" принять нормы ответственного правления и уважать права человека и работать над восстановлением социальной сплоченности, в том числе с помощью уважения прав всех тех, кто пострадал за десятилетия конфликта", - отметила комиссар.

Она сообщила, что талибы намерены оставить в стране представителей ООН и благотворительных организаций ООН.

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ООН предупредила о возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане с наступлением зимы, в случае малых запасов гуманитарной помощи. После прихода к власти талибов Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ей удалось доставить в страну 600 тонн продуктов питания и 16 новых грузовиков, чтобы расширить помощь семьям до наступления холодов.