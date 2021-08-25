Талибы казнят людей вне суда и вербуют в организации детей - ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 90
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 675
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 954
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 7002
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 864
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1323
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 522
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 603
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 234
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
10
6
6
7
3
Дома под Римом продают за €1
Дома под Римом продают за €1
Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
Видео
Все видео
На элитный район напали капибары
На элитный район напали капибары
В России в небо подняли флаг Украины
В России в небо подняли флаг Украины
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального
Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального
Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин
Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1080
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 216
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1233
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1773
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 414
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 02:45

Талибы казнят людей вне суда и вербуют в организации детей - ООН

  Комментировать
Талибы казнят людей вне суда и вербуют в организации детей - ООН
ООН сообщила печальную статистику по талибам в Афганистане. Фото: Reuters

ООН получила достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека боевиками движения "Талибан" в Афганистане.

"В частности, речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана, ограничения прав женщин, включая право на свободное передвижение и право девушек на посещение школ. Проводится вербовки детей-солдат и подавляют мирные акции протеста", - заявила верховный комиссар ООН во время специальной сессии Совета по правам человека.

В стране прежде всего существуют "серьезные риски для женщин, журналистов и нового поколения ведущих деятелей гражданского общества".

"Я настоятельно призываю "Талибан" принять нормы ответственного правления и уважать права человека и работать над восстановлением социальной сплоченности, в том числе с помощью уважения прав всех тех, кто пострадал за десятилетия конфликта", - отметила комиссар.

Она сообщила, что талибы намерены оставить в стране представителей ООН и благотворительных организаций ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибан расстреливает бывших чиновников

ООН предупредила о возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане с наступлением зимы, в случае малых запасов гуманитарной помощи. После прихода к власти талибов Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ей удалось доставить в страну 600 тонн продуктов питания и 16 новых грузовиков, чтобы расширить помощь семьям до наступления холодов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Талибы казнят людей вне суда и вербуют в организации детей - ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 16110
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
27
 1 Просмотров: 8964
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 7002
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 5589
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 5166
Мир
Лидеры "Большой семерки" договорились о "дорожной карте" сотрудничества с движением "Талибан"
Лидеры "Большой семерки" договорились о "дорожной карте" сотрудничества с движением "Талибан" Просмотров: 9
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен 1 Просмотров: 99
Талибы с 31 августа запретят эвакуацию иностранцев из Афганистана
Талибы с 31 августа запретят эвакуацию иностранцев из Афганистана Просмотров: 306
Талибан расстреливает бывших чиновников
Талибан расстреливает бывших чиновников Просмотров: 1521
На элитный район напали капибары
На элитный район напали капибары
 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
9
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 235
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть