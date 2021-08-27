"Талибан" хочет, чтобы Турция руководила аэропортом Кабула - Эрдоган

Эрдоган заявил, что талибы предложили Туречинни управления аэропортом Кабула. Фото: Reuters

Боевики "Талибана" предложили Турции управление аэропортом Кабула. Анкара пока не приняла соответствующее решение.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, пишет Anadolu Agency.

"Когда все покинули Афганистан, мы остаемся", - отметил он.

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Президент осудил теракты в аэропорту Кабула. Он также сообщил, что сейчас завершается эвакуация турецких граждан с Афганистана.

"Тот факт, что теракт совершили в такой критический период, демонстрирует степень опасности террористической организации для региона и мира", - прокомментировал Эрдоган.

В Турции сейчас находятся более 300 тыс. афганских мигрантов.

"Миграция - чувствительный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде - от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией ", - отметил он.

Говоря о возможности проведения переговоров с талибами, заявил: "Турция не собирается спрашивать у кого-то, с кем, где и когда вести переговоры".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с движением "Талибан", захватившим Афганистан "ради мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов". Анкара готова принять лидеров исламистской группировки.