"Талибан" хочет, чтобы Турция руководила аэропортом Кабула - Эрдоган

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 792
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 549
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 927
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1692
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 459
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1323
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14166
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
4
9
5
3
5
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Видео
Все видео
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
В самой сухой пустыне мира выпал снег
В самой сухой пустыне мира выпал снег
На складе воинской части произошел взрыв боеприпасов: есть погибшие
На складе воинской части произошел взрыв боеприпасов: есть погибшие
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1224
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1026
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1584
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 468
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 14:08

"Талибан" хочет, чтобы Турция руководила аэропортом Кабула - Эрдоган

  Комментировать
&quot;Талибан&quot; хочет, чтобы Турция руководила аэропортом Кабула - Эрдоган
Эрдоган заявил, что талибы предложили Туречинни управления аэропортом Кабула. Фото: Reuters

Боевики "Талибана" предложили Турции управление аэропортом Кабула. Анкара пока не приняла соответствующее решение.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, пишет Anadolu Agency.

"Когда все покинули Афганистан, мы остаемся", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкие войска уходят из Афганистана

Президент осудил теракты в аэропорту Кабула. Он также сообщил, что сейчас завершается эвакуация турецких граждан с Афганистана.

"Тот факт, что теракт совершили в такой критический период, демонстрирует степень опасности террористической организации для региона и мира", - прокомментировал Эрдоган.

В Турции сейчас находятся более 300 тыс. афганских мигрантов.

"Миграция - чувствительный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде - от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией ", - отметил он.

Говоря о возможности проведения переговоров с талибами, заявил: "Турция не собирается спрашивать у кого-то, с кем, где и когда вести переговоры".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с движением "Талибан", захватившим Афганистан "ради мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов". Анкара готова принять лидеров исламистской группировки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Талибан" хочет, чтобы Турция руководила аэропортом Кабула - Эрдоган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 9963
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 6426
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4617
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 3033
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 3006
Мир
Назвали самые безопасные города мира
Назвали самые безопасные города мира Просмотров: 387
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
4
 Просмотров: 810
Зеленский прибыл в Молдову с опозданием на 1 ч.
Зеленский прибыл в Молдову с опозданием на 1 ч. Просмотров: 486
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
 Просмотров: 513
В конфискованных плитах известняка нашли скелет древнего существа
В конфискованных плитах известняка нашли скелет древнего существа Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
3
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
Голосов: 306
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть