Таксист отвез пассажира в полицию, потому что был без маски

Иллюстративное фото. Участок канадской полиции / CNN

Канадец начал новый год с более, чем $500 штрафа после того, как отказался в такси надеть маску, вел себя агрессивно и не выполнял приказов полиции.

В первый день нового года, около часа ночи, таксист позвонил в полицию и сообщил, что пассажир агрессивно отказывается соблюдать правила карантина, связанные с Covid-19. Поэтому водитель вместо места назначения привез пьяного мужчину в отделение полиции, где его оштрафовали. Об этом пишет CNN.

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При использовании такси или иных услуг по вызову канадцы должны избегать физического контакта, поддерживать социальную дистанцию ​​и носить маску. Нарушителям правил грозит штраф $175.

После звонка в экстренную службу таксист отвез мужчину в отделение полиции, где тот отказался выполнить требования офицеров покинуть авто. Полицейские вывели его из такси силой и взяли под стражу.

Мужчину оштрафовали за 3-мя пунктами - несоблюдение карантина, оскорбительная или агрессивное поведение и невыполнение приказов полиции. Сумма штрафа - $542. Также его посадили за решетку, пока не протрезвеет.

В Канаде с населением 37,6 млн человек зафиксировали 611 тыс. больных на Covid-19 и свыше 16 тыс смертей.