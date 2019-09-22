Тайфун Тапа уничтожает Японию: отменили 400 авиарейсов

Тайфун Тапа к вечеру 22 сентября достигнет острова Кюсю Фото: dw.com

В Японии из-за тайфуна "Тапа" авиакомпании отменили 412 рейсов.

Об этом сообщает УНН.

Кроме этого, была нарушена работа железнодорожного транспорта. В префектуре Миядзаки из-за обрывов линий электропередачи без света остались по меньшей мере 40 000 домов.

В префектуре Окинава пострадали 19 человек.

Отмечается, что два человека были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки, 60-летний мужчина убит, а еще один пропал без вести.

Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент скорость ветра составляет 72 км / ч с порывами до 108 км / ч

Синоптики прогнозируют, что к вечеру 22 сентября шторм достигнет острова Кюсю.

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В Атлантике сформировался тропический шторм "Умберто" .В настоящее время в зоне действия "Умберто" скорость ветра достигает 64 км / ч.

Ожидается его усиление до 100 км / ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана.