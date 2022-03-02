Таджикистан и Кыргызстан помогут Путину воевать в Украине

По состоянию на 2 марта более 2 тыс. гражданских погибли после вторжения оккупационных войск России. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением России и окажут президенту-агрессору Владимиру Путину военную помощь в войне против Украины.

Об этом сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев в Facebook.

По его словам, готовность оказать РФ военную помощь в Таджикистане и Кыргызстане выразили на конфиденциальном уровне

"Военная техника, боеприпасы, а также отчасти российский контингент из этих Центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне", - написал Мусаев.

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Добавил, что со стороны России оказывается беспрецедентное давление и на Казахстан с требованием стать на ее сторону в войне против Украины.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Путиным.

Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Во время обсуждения ситуации вокруг Украины Касим-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", - сообщила пресс-служба политика.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.