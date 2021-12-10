Свыше $69 млн: Швейцария продлила заморозку активов Януковича

Активы Януковича и его окружение на сумму более $69 млн Швейцария заморозила в связи с событиями в Украине в 2014 году. Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС

Федеральный совет Швейцарии продлил заморозку активов четвертого президента Украины Виктора Януковича и его окружение еще на год.

Соответствующее решение было принято на заседании 10 декабря, сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

"Федеральный совет принял решение продлить превентивную заморозку активов по Украине до февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

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В феврале 2014-го федеральный совет Швейцарии заморозил активы Януковича и его окружения на сумму около 70 млн швейцарских франков. Это свыше $69 млн.

Согласно закону о замораживании и реституции незаконных активов иностранных политиков, срок решения могут продлеваться на дополнительный год. Но максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами, пояснили в правительстве страны.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против бывшего замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и его фонда. Санкции наложили министерство финансов США. Санкции из Глобального акта Магнитского предусматривают запрет на въезд в США, блокирование финансовых активов в американских банках.