Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище

Ребенок провел в могиле около трех дней. Фото: https://glavred.info/

У торговца из индийского штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар раньше срока родился ребенок, которого не удалось спасти. Новорожденную девочку супруги похоронили на местном кладбище.

Придя проститься с ребенком, они услышали плач откуда-то из-под земли, сообщает NDTV.

Мужчина, определив откуда все-таки исходит звук, начал копать землю. Он обнаружил завернутый в ткань глиняный горшок, в котором находилась новорожденная девочка. Супруги сразу вызвали медиков и полицию.

Девочке поставили диагноз гипотермия. Ее пришлось подключить к кислородному аппарату из-за инфекции легких. Пара, обнаружившая ребенка, постоянно находится в больнице и намерена удочерить малышку.

В полиции отметили, что по закону для процедуры усыновления необходимо согласие кровных родителей, поэтому их необходимо разыскать.

В Сарате Одесской области 22-летняя женщина закопала в огороде новорожденного сына. По словам роженицы, ребенок родился мертвым.