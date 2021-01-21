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четверг, 21 января 2021 23:25

Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета

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Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Фото: StockSnap

Молодая стюардесса в мини-юбке покрутила бедрами в узком проходе самолета и вызвала восхищение у пользователей сети.

Короткое видео опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love.

На записи видно, как стюардесса в униформе, держа бумажный стаканчик с напитком, танцует под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера.

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Девушка резко вскакивает с пассажирского кресла и в такт музыке начинает двигать бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и, улыбаясь, садится обратно в сиденье.

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Публикация от aviation love (@flight___love)

В метро Киева по-летнему одетая женщина устроила танцы с элементами тверка.

Видео инцидента, заснятое пассажирами метро, разлетелось по Telegram-каналам.

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