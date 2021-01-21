Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета

Фото: StockSnap

Молодая стюардесса в мини-юбке покрутила бедрами в узком проходе самолета и вызвала восхищение у пользователей сети.

Короткое видео опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love.

На записи видно, как стюардесса в униформе, держа бумажный стаканчик с напитком, танцует под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс

Девушка резко вскакивает с пассажирского кресла и в такт музыке начинает двигать бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и, улыбаясь, садится обратно в сиденье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от aviation love (@flight___love)

В метро Киева по-летнему одетая женщина устроила танцы с элементами тверка. Видео инцидента, заснятое пассажирами метро, разлетелось по Telegram-каналам.