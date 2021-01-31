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Штурм Капитолия: выяснили, кто финансировал митинг

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Штурм Капитолия: выяснили, кто финансировал митинг

К финансированию митинга, участники которого штурмовали Капитолий в Вашингтоне, оказалась причастной одна из доноров избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа - Джули Дженкинс Фанчелли.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, большую часть суммы, которую потратили на митинг, пожертвовала наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли. Она дала на запад $300 тыс. из $500 тыс, которые в целом потратили его организаторы.

Получить деньги от Фанчелли помог известный американский теоретик заговоров, ведущий Алекс Джонс, известный своими праворадикальными взглядами.

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Джонс и Фанчелли пока не прокомменировали обвинения. Однако, сеть супермаркетов Publix обнародовала заявление, в котором отметила, что Фанчелли не является сотрудником сети и не участвует в деловых операциях и не представляет компанию.

6 января толпа сторонников Дональда Трампа обратился к штурма Конгресса США в момент, когда законодатели утверждали официальные результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Членов Конгресса эвакуировали, заседание было перенесено из-за физической угрозу законодателям.

Тогда правоохранители обнаружили взрывные устройства возле Капитолия.

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