Стремительное похудение Ким Чен Ына вызвало бурю слухов о его здоровье

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заметно похудел. Из-за этого появилось множество слухов о его ухудшенном состоянии здоровья.

Об этом сообщает The Guardian.

На фотографиях с заседания политбюро Трудовой партии Кореи, которые опубликовали 5 июня, видно Ким Чен Ына, который выглядит стройным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ношение джинсов отправляют в трудовые лагеря

Издание NK News, специализирующееся на новостях из КНДР, проанализировало снимки лидера Северной Кореи. Сотрудники издания пришли к выводу, что Ким Чен Ын "значительно потерял в весе".

Национальная разведка Южной Кореи сообщала в прошлом году, что, по ее мнению, Ким весил 140 кг и добавлял в среднем 6-7 кг за год с момента прихода к власти в конце 2011 года.

Пока не ясно, являются ли такие изменения во внешности Ким Чен Ына следствием болезни или сознательного желания похудеть.

По словам одного из аналитиков, лидер КНДР мог похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри страны.

Автор: theguardian Фото сверху - Ким Чен Ын в июне 2020 года. Фото снизу - Ким Чен Ын в июне 2021 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 24 дня не появлялся на публике. Это рекордное отсутствие вождя в 2021 годау. Последний раз Ким Чен Ын выходил на публику 6 мая во время фотосессии с семьями военных после их концерта.