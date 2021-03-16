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вторник, 16 марта 2021 12:21

Стреляли из танка и чуть не сожгли заживо аниматора: как в России Масленицу праздновали

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Стреляли из танка и чуть не сожгли заживо аниматора: как в России Масленицу праздновали
В России поджигали чучело зимы тяжелым вооружением. Фото: urgant_show

В российском Санкт-Петербурге во время традиционного празднования Масленицы чучело зимы подстрелили из танка.

Об этом сообщило издание "Сегодня".

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В нескольких других районных городах из огнеметов били прямо со сцены.

В Ленинградской области чучело зимы облили воспламеняющимися веществами и подожгли. Чучело взорвалось, а вместе с ним загорелся один из аниматоров. Пламя удалось быстро потушить.

Шеф-повар Андрей Величко назвал основные секреты удачных блинов на Масленицу, которая началась 8 марта. Пол традиции это блюдо пекут в течение недели.

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