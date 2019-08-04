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воскресенье, 04 августа 2019 03:25

Стрельба в Техасе: появились новые данные о количестве погибших

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В результате массового расстрела посетителей торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли по меньшей мере 19 человек.

Пострадали минимум 40, сообщает телеканал NBC News.

По подозрения в совершении этого преступления задержали 21-летнего местного жителя.

Автор: NBC News
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О мотивах его поступка не сообщается.

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Напомним, инцидент произошел на улице возле торговых центров WalMart и Cielo Vista Mall в субботу, 3 августа.

Сначала сообщалось о 18 пострадавших, а также о трех задержанных подозреваемых.

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