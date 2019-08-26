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Страны G7 выделят деньги на ликвидацию пожаров в Амазонии

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Страны G7 выделят деньги на ликвидацию пожаров в Амазонии
"Большая семерка" выделят $ 22 млн на ликвидацию пожаров в Амазонке. Фото: 5канал

Страны-участники "Большой семерки" выделят $ 22 млн на ликвидацию пожаров в тропических лесах Амазонии.

Соответствующее решение было принято на саммите G7 в Биарритце, передает Радио Свобода.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты предоставят средства "немедленно". Макрон добавил, что Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабной лесным пожаром в течении часов.

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Президент Франции отметил, что страны G7 также поддержат более широкую инициативу для защиты региона Амазонки, которую представят на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2019 года.

Американский актер Леонардо Ди Каприо выделит $ 5 млн, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров. В Instagram актер объявил, что Earth Alliance - организация, которую Ди Каприо создал вместе с бизнесменами Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, - создала фонд Amazon Forest.

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Дата
26
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