Страны G7 выделят деньги на ликвидацию пожаров в Амазонии

"Большая семерка" выделят $ 22 млн на ликвидацию пожаров в Амазонке. Фото: 5канал

Страны-участники "Большой семерки" выделят $ 22 млн на ликвидацию пожаров в тропических лесах Амазонии.

Соответствующее решение было принято на саммите G7 в Биарритце, передает Радио Свобода.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты предоставят средства "немедленно". Макрон добавил, что Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабной лесным пожаром в течении часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп пожертвовал часть зарплаты на исследование алкоголизма

Президент Франции отметил, что страны G7 также поддержат более широкую инициативу для защиты региона Амазонки, которую представят на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2019 года.

Американский актер Леонардо Ди Каприо выделит $ 5 млн, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров. В Instagram актер объявил, что Earth Alliance - организация, которую Ди Каприо создал вместе с бизнесменами Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, - создала фонд Amazon Forest.