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четверг, 16 сентября 2021 08:56

Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые

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Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Эпицентр залегал на глубине 10 км Фото: pixabay.com

На юго-западе Китая в провинции Сычуань 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов.

По меньшей мере два человека погибли, сообщает USA Today. Еще 60 человек получили ранения, обрушились 35 домов.

"Земные толчки зафиксировали в 4:33 утра в округе Луксянь. Среди раненых серьезно травмировались - трое", - говорится в сообщении.

Эпицентр залегал на глубине 10 км. Ведутся спасательные работы.

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14 августа возле Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков был на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке. Более 12,2 тыс. человек пострадали от природного бедствия. Из-под завалов спасли 34 человека.

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