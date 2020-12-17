Страна вводит комендантский час в новогоднюю ночь

В стране вводят общенациональный карантин. Фото: Reuters

В Польше с 28 декабря до 17 января будет действовать общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса.

На Новый год с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января введен комендантский час. Об этом информируют польские СМИ в четверг, 17 декабря.

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что в дополнение к существующим ограничений, которые остаются в силе, будут закрыты гостиницы, в том числе, для деловых поездок. Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры, работать только продуктовые магазины.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 047 новых больных коронавирусом. Из них детей - 594, медработников - 535. По состоянию на утро 17 декабря имеем 931751 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.