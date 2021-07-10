Страна "поплыла". Аномальные ливни наделали беды - фото

Польша существенно пострадала от сильных грозовых ливней, прошедших 9 июля.

Во многих регионах затоплены улицы, дома, парковки. Сильный ветер повредил крыши зданий. Больше всего от непогоды пострадали в Лодзинском и Силезском воеводстве, сообщает PAP.

Фото: https://www.pap.pl

Повреждено не менее 120 жилых домов. Более 49 тыс. домов остались без света. Спасатели сделали по несколько сотен выездов к людям.

"Ездили убирать поваленные деревья или ветви. Откачивали воду", - сообщили в пожарной службе Силезии.

Непогода травмировала нескольких детей в одном из скаутских лагерей, сообщает издание RMF24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России

Тропический шторм "Эльза" на днях накрыл Нью-Йорк. Аномальные ливни затопили метро. Некоторые его станции превратились в подземные озера, сообщали очевидцы. Ранее "Эльза" бурлила на Кубе, в штатах - Флорида, Джорджия и Южная Каролина. Всюду непогода несла с собой шквальные ветра и аномально сильные дожди.