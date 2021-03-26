Столкнулись 2 пассажирских поезда. Более 30 человек погибли

В Египте столкнулись 2 поезда. Фото: skynewsarabia

26 марта, в пятницу, в Египте столкнулись 2 пассажирских поезда. Погибли 32 человека, более 60 получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Египта.

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Авария произошла в городе Тахта, провинция Сохаг. Пока неизвестно, что могло стать причиной столкновения.

Местные СМИ сообщают, что вероятно один из поездов врезался сзади в другой поезд. В результате столкновения 3 пассажирских вагона сошли с рельсов.

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