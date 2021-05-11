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вторник, 11 мая 2021 08:20

Столкновение между палестинцами и полицией в Иерусалиме: ранили более 600 человек

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Столкновение между палестинцами и полицией в Иерусалиме: ранили более 600 человек
Силовики заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ. Фото: Reuters

Число палестинцев, получивших ранения в столкновениях с израильскими правоохранителями в Иерусалиме, превысило 612 человек.

Об этом заявил представитель Палестинского общества Красного Полумесяца, пишет Al-Quds.

"В течение дня в районе Храмовой горы и Восточного Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев", - говорится в публикации.

Накануне Израиль закрыл место паломничества для евреев из-за растущего напряжения в стране. Последнее решение вызвало гнев у правых законодателей. Силовики заставили верующий покинуть мечеть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и свето-шумовые гранаты.

Полиция Израиля заявила, что в районе Храмовой горы и Старого города находятся тысячи жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, которые прибыли специально для участия в беспорядках.

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В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями на Храмовой горе ночью 8 мая. Полиция применила силу после того, как палестинские прихожане начали бросать камни и файеры. Конфликт разгорелся возле мечети Аль-Акса. Впоследствии он перерос в бойню и массовые задержания. Полиция призвала прихожан разойтись мирно после окончания молитвы. Они призыв проигнорировали. Тогда силовики были вынуждены использовать спецсредства для разгона толпы.

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Дата
11
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