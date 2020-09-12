Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры

Огромное облако пыли попала на камеры в районе Полатлы. Фото: Anadolu

В субботу, 12 сентября, столицу Турции Анкару накрыла мощная песчаная буря. В результате стихии пострадали шесть человек.

Как сообщает Anadolu, тяжелые облака пыли мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения. Песчаная буря в течение получаса затянула слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.

Огромное облако пыли попала на камеры в районе Полатлы.

В то же время в главном управлении метеорологии Турции выпустили штормовое предупреждение для Анкары из-за ливней и грозы.

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В августе некоторыми районами Днепра пронеслась сильная буря. Сильный ветер повалил деревья, улицы затопило, град побил автомобили.