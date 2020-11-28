Стартовали переговоры Британии и ЕС по Brexit

Великобритания и Европейский Союз возобновили переговоры по переходного периода Brexit. В субботу, 28 ноября, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон.

Накануне поездки в Британию, Барнье заявил, что в переговорном процессе "хранятся существенные разногласия". Об этом сообщает ВВС.

По прибытии переговорщик ЕС заявил, что будет работать с "терпением и решимостью".

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Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019-го, но к этому сроку не определилась с планом выхода. Впоследствии 27 стран-членов ЕС договорились дать Лондону отсрочку до 31 октября 2019-му. Формально выход состоялся тогда, но фактически должно быть до конца 2020-го. Между Лондоном и Брюсселем до сих пор нет соглашения об отношениях после отделения. Поэтому наиболее вероятным может быть "жесткий выход". То есть Великобритания будет иметь такие же отношения с ЕС, как и любая другая страна мира, со всеми торговыми и другими ограничениями.