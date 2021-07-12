Стало известно, когда достроят российский "Северный поток - 2"

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" планируют завершить в августе.

Об этом заявил директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, пишет Handelsblatt.

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"98% трубопровода уже закончили. Предполагаем, что строительные работы будут завершены до конца августа", - сообщил Варниг.

По его словам, российской "Северный поток - 2" могут запустить в эксплуатацию в этом году.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.

Президент России Владимир Путин 4 июня 2021 года объявил о завершении прокладки труб первой нитки газопровода. Вторую нитку планировали достроить за два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом.

США ввели санкции из-за "Северного потока - 2" против четырех российских компаний и 13 суден, связанных со строительством.